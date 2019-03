Rutte: Nederland is opgeschrikt door een aanslag

Rutte voegde eraan toe: ,,Een daad van terreur is een aanval op onze beschaving, op onze tolerante en open samenleving. Er past maar één antwoord: onze rechtsstaat en onze democratie zijn sterker dan fanatisme en geweld. We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid, nooit.’’ De premier spreekt van een ‘mengeling van ongeloof en afschuw’. ,,Dit geweld heeft onschuldige mensen hard geraakt. Onze gedachten zijn bij hen en bij hun naasten. Hun leven is van het ene op het andere moment overhoop gehaald.’’ Volgens Rutte wordt ‘alles op alles gezet’ om de daders op te pakken.

Alert

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) benadrukte tijdens de persconferentie dat het dreigingsniveau in de provincie Utrecht is verhoogd naar niveau 5, het hoogst mogelijke niveau. ,,Het kabinet ondersteunt de autoriteiten in Utrecht. Ik roep iedereen op om hun aanwijzingen nauw op te volgen. Wees maximaal alert, maar wees ook rustig.’’

Heb je tips over deze zaak, dan komen we graag met je in contact. Gebruik onze WhatsApp-tiplijn 06-11568540 of mail naar oproep@ad.nl (je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacy-statement).