‘Rutte noemt bedreigingen Baudet totaal onacceptabel’

„Iedereen mag het in Nederland met iedereen oneens zijn, maar bedreigingen zoals die aan Thierry Baudet zijn totaal onacceptabel’', zo zegt hij in de krant. ,,Alle politici moeten in veiligheid en vrijheid hun werk kunnen doen. Democratie is geen gemakkelijk, maar wel een rijk bezit. Dat moeten we met z’n allen beschermen.’'