Rutte noemt belaging Omtzigt onacceptabel, Arib doet aangifte

De CDA‘er werd gisteren van dichtbij aangeraakt en toegeschreeuwd door mensen die boos zijn vanwege het coronabeleid van het kabinet. De demonstranten kwamen ook hardhandig in aanraking met handhavers.

De premier nam het op voor de politieagenten. De politie in Nederland is geweldig, ze zijn goed opgeleid en hebben ervaring. Ze verschijnen bij gevaar en onrust voor ons in het veld. Ik heb daar onbeperkt respect voor.”