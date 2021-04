Rutte noemt versoepelen risico: ‘Maar zonder risico gaat niet’

Toch zei hij wel: ,,Het besluit is wel ongelofelijk spannend.” Rutte sprak van een balanceeract en erkende ‘dat er niet ongelofelijk veel’ ten gunste ‘is veranderd in de cijfers’. ,,Maar wel net genoeg. De risico’s moeten verantwoord zijn, wij denken dat dit zo is.”

Hij wil niet spreken van een gok. Volgens hem komt met name de daling van het aantal ziekenhuisopnames ‘in beeld’, waardoor het kabinet toch de eerste stap aandurft van het 6-stappenplan naar een ‘normale zomer’. ,,We zien dat het aantal ziekenhuisopnames gaat dalen. Wij moeten dat politieke besluit nemen, acceptabele risico's nemen. We denken wel dat we de stap beperkt houden, door bijvoorbeeld de terrassen tot 18.00 uur te openen en niet tot later.”

Toch adviseerde het OMT volgens Rutte ‘eigenlijk’ te wachten met versoepelen. ,,Het OMT zegt dat je eigenlijk moet wachten om te zien of wat het RIVM voorspelt in de daling van het aantal ziekenhuisopnames ook echt gebeurt. Maar wij denken dat het een aanvaardbaar risico is om toch al deze stap te zetten.”

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte geeft een toelichting op de coronamaatregelen in Nederland. Vooraf is aangekondigd dat er geen versoepelingen zullen plaatsvinden. © ANP

Stap

Dat betekent dat vanaf woensdag 28 april de avondklok stopt en terrassen open mogen van 12 uur ‘s middags tot zes uur ‘s avonds . Per terras zijn maximaal 50 gasten toegestaan.

Winkels mogen tot 20.00 uur klanten welkom heten, ook zonder afspraak. Weekmarkten krijgen weer groen licht en theorierijexamens gaan weer opgestart worden. Bij begrafenissen mogen weer 100 genodigden zijn, in plaats van 50. Thuis kunnen weer twee gasten worden verwelkomd, in plaats van één.

Volledig scherm Medewerkers van een horecagelegenheid bereiden zich voor op heropening. © ANP

De versoepelingen komen opmerkelijk genoeg juist op een kwetsbaar moment: het R-getal ligt weer de één, vandaag zagen ziekenhuizen de hoogste instroom (+327) sinds eind vorig jaar. Het kabinet stelt steeds dat ‘de ziekenhuiscijfers’ de versoepelingen wel mogelijk moeten maken.

Maar rekenmeesters van het RIVM en de ziekenhuizen zien een afvlakking. Dat laat het kabinet zich geen twee keer zeggen. ,,Dit is een voorzichtige en spannende, maar belangrijke eerste stap. We moeten het land stap voor stap van het slot halen. Uiteraard kijkend naar de risico's, maar we moeten ook kijken naar welke maatregelen het zwaarst over de samenleving drukken.”

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wordt er vanaf morgen weer gebruik gemaakt van het Janssen-vaccin. Vaccinproducent Janssen maakte vandaag bekend dat de levering van coronavaccins aan EU-landen wordt hervat, nadat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) had geoordeeld dat de voordelen van het vaccin nog altijd zwaarder wegen dan de mogelijke bijwerkingen.

,,Prik voor prik komt normale leven dichterbij. Laten we ons daaraan vasthouden", aldus De Jonge. Hij zegt dat door het hervatten van de inzet van Janssen Nederland op koers blijft in het vaccinatieprogramma.

