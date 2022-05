Rutte onder vuur om sms’jes, Kamer in debat

Vanaf 10.15 livePremier Mark Rutte staat geen makkelijke dag te wachten. Om 10.15 uur start het debat over de sms’jes die Rutte jarenlang zelf ofwel verwijderde ofwel doorstuurde voor archivering. Een deel van de oppositie is woedend en zoekt opheldering bij de premier. Volg hier vanaf 10.15 uur ons liveblog.

Gisteren onthulde De Volkskrant dat de premier tot voor kort handmatig vrijwel alle berichten wiste van zijn oude Nokia 301. De relevante sms’jes zouden doorgestuurd of bij lange berichten zelfs ‘doorgebeld’ zijn naar ambtenaren. Experts betwijfelen of de premier wel handelt volgens de wet en richtlijnen. Op deze manier is niet te verifiëren of berichten inderdaad irrelevant zijn en verwijderd kunnen worden.

Maar volgens Rutte heeft hij ‘altijd gewerkt volgens de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken’, zegt de premier in een toelichting op zijn ministerie. ,,Alles wat relevant is, bewaar je, dat wordt doorgestuurd naar ambtenaren. Ook ik maak vast wel een een fout, maar ik heb nog nooit bewust iets achtergehouden.” Ook in zijn brief aan de kamer, die gisteravond werd uitgebracht, houdt de premier vol dat hij ‘in lijn met de geldende instructie’ heeft gehandeld.

De Archiefwet bepaalt dat berichten niet zomaar mogen worden gewist. Of Rutte door zijn gedrag de wet heeft overtreden, moet de rechter moet bepalen, vindt hij. Op de vraag waarom hij de berichten verwijderde, zegt de premier: ,,Ik gebruikte een oude Nokia, en die werd ontzettend traag als er veel sms’jes waren. Ook vond ik het scherm onoverzichtelijk als er veel berichten waren.” Inmiddels heeft hij een nieuwer model, een iPhone met I-message. ,,Nu gebruik ik een smartphone, al ben ik daar geen fan van. Ik vind die dingen maar onhandig.”

Kritische oppositie

De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over Ruttes ‘realtime archivering’- ofwel vlak na ontvangst - en vroeg gisteren een debat aan voor opheldering. ‘Het handelen van machthebbers moet transparant en controleerbaar zijn’, twittert PvdA-leider Attje Kuiken. ‘Door jarenlang zijn correspondentie te vernietigen heeft Rutte zichzelf oncontroleerbaar gemaakt. Dat is kwalijk en ondermijnt de democratie.’

,,Dit is gedrag van een premier die krampachtig alle openheid probeert te voorkomen”, zegt GroenLinks-voorman Jesse Klaver. ,,Mogelijk in strijd met de wet.” Volgens SP-leider Lilian Marijnissen heeft de Raad van State ‘duidelijk uitspraak gedaan dat sms-verkeer van bewindspersonen gewoon beschikbaar moet zijn’. ,,En natuurlijk is het dan niet oké dat je zelf gaat selecteren wat wel en niet beschikbaar is. Dat is niet aan hem.” PVV-leider Geert Wilders: ,,We hebben een sjacheraar als premier. Ik hoef geen brief, ik wil een debat.”

GroenLinks wil dat Rutte al zijn oude berichten herstelt, maar dat gaat niet lukken, meldde de premier gisteren in een brief aan de Tweede Kamer: ‘De provider heeft gemeld dat sms-berichten niet kunnen worden achterhaald. Deze berichten worden niet opgeslagen’.

Volg hier vanaf 10.15 live het debat in ons liveblog.