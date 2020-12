Rutte ontwijkt vraag over aftreden na rapport toeslagen: ‘Eerst zorgen dat we ouders helpen’

VideoPremier Mark Rutte zegt dat een eventueel aftreden van bewindspersonen of het gehele kabinet vanwege het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire ‘nu niet aan de orde’ is. ,,Het belangrijkste is dat ouders nu zo snel mogelijk worden geholpen.”

Het kabinet gaat alle uitvoeringsorganisaties tegen het licht houden om te kijken of burgers er wel rechtmatig behandeld worden. Dat zeggen bronnen rond het kabinet. Rutte en de meest betrokken ministers buigen zich de komende weken over de vraag hoe herhaling van de toeslagenaffaire kan worden voorkomen.

De Belastingdienst benadeelde duizenden ouders die probeerden het stopzetten van hun kinderopvangtoeslag aan te vechten. Ook de wet zelf was te hardvochtig. ,,Als dit zo lang bij de Belastingdienst kon gebeuren, kan die weeffout ook in andere overheidsorganisaties zitten. We gaan proberen meer controlemechanismen in te bouwen’’, zegt een betrokkene.

Premier Mark Rutte noemde tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad het gisteren verschenen rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag ‘indrukwekkend’ en ‘fair’. ,,Onschuldige mensen zijn in de knel gekomen. Daar kunnen we ons alleen maar voor schamen.” Hij benadrukte wel dat hij pas in mei 2019 in de gaten kreeg dat het toeslagenbeleid zo hard uitpakte dat ouders bij een klein foutje alles terug moesten betalen. ,,Ik had kunnen ingrijpen als ik ervan wist. Ik wist het voor 2019 niet.”

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. © ANP/Lex van Lieshout

Rutte noemt dat het eventueel aftreden van bewindspersonen nu ‘niet aan de orde’. Eerst moet worden gezorgd dat de slachtoffers van de affaire goed en snel worden gecompenseerd, zegt hij.

De Tweede Kamer is verbolgen over het feit dat vrijwel alle getroffen ouders, die als fraudeur werden gestempeld en vaak grote bedragen moesten terugbetalen, nog altijd niet zijn gecompenseerd. Rutte wilde er nog niet op vooruitlopen of de compensatieregeling wordt aangepast. ,,Dat gaan we stap voor stap grondig bekijken.” Volgens Rutte is de goede afwikkeling van de kinderopvangtoeslagaffaire ‘een erekwestie’. ,,We moeten aan het werk: hoe zorgen we dat dat in toekomst niet meer kan gebeuren?”

