Rutte onverwacht naar Delft voor Matthäus Passion

PvdA stelt Forum ultimatum: neem uitspraken terug of we haken af

17:45 De PvdA in Flevoland is alleen bereid samen te werken met Forum voor Democratie (FvD) als die partij afstand neemt van omstreden standpunten en eerder gedane uitspraken. Zo zou Forum in Flevoland het streven naar een nexit moeten afzweren en moeten onderkennen dat het noodzakelijk is afscheid te nemen van fossiele hulpbronnen.