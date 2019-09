Rutte over ‘afschuwelijke moord’ op advocaat: Het woord regeert, niet het geweld

Democratisch hart

Daarop kreeg Rutte een grote hoeveelheid interrupties uit de Kamer. PVV-leider Geert Wilders vroeg zich af of de premier nog wel het gezag is in Nederland. ,,Volgens Wilders heeft Nederland te maken met een ‘Marokkanenprobleem’. ,,Dat geldt niet voor alle Marokkanen, maar wel voor veel.” Rutte ontkende dat. ,,Iedere Marokkaan in Nederland die hier zijn toekomst op wil bouwen binnen de grenzen van de rechtsstaat, die steunen wij. We lopen er niet voor weg dat ze bovenin de lijstjes van criminaliteit staan, maar we hebben hier geen Marokkanenprobleem.”

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil weten of ondermijning en drugscriminaliteit Amsterdam niet boven de pet groeit, en of we het niet nationaal zouden moeten aanpakken. ,,Dit is geen Amsterdam-only probleem”, beaamde Rutte. ,,Drugscriminaliteit is een probleem in Brabant, in Gelderland. Voor alle mensen die een pilletje in het weekend nemen – heel veel mag in dit land – blijf je realiseren dat je bijdraagt aan een keten die ondermijning in stand houdt. Dat kun je niet alleen aan Amsterdam overlaten, dat doen we ook niet.”