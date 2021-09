Rutte pas na indringend gesprek akkoord met extra beveiliging

Zeer recent heeft Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), een indringend gesprek gevoerd met de demissionair premier, waarbij op Rutte is ingepraat. Na dit gesprek is de VVD-leider alsnog akkoord gegaan met enkele opgeschroefde veiligheidsmaatregelen.

Het is begin september als er bij de inlichtingendiensten informatie binnenkomt over een dreiging uit de criminele hoek richting demissionair premier Mark Rutte. Een aanslag op zijn leven of een ontvoering, dat is niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat de dreiging serieus wordt genomen en dat de informatie past binnen scenario’s die er al liggen.

Intern wordt er al langer rekening mee gehouden dat de georganiseerde misdaad in Nederland haar pijlen ook richt op politieke figuren om op die manier de samenleving te verstoren. Zo kwam er in het voorjaar van 2020 al informatie binnen dat een criminele groepering een ambassadeur in Afrika zou willen ontvoeren met als doel de ambassadeur ‘te ruilen’ tegen een crimineel kopstuk dat gevangen zit.

Voor politie, justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is dat reden genoeg om de beveiliging van Rutte op te schalen. Vanwege zijn functie als (demissionair) premier heeft hij sowieso al bescherming, maar uit de gemaakte dreigingsinschatting kwam naar voren dat er méér nodig zou zijn.

Zeer zichtbaar

Rutte is op en rond het Binnenhof zeer zichtbaar. En dat hij het liefst met de fiets en een appeltje in zijn hand naar het werk fietst is zelfs internationaal geen geheim. Daarom vonden de veiligheidsdiensten het nodig dat Rutte zichtbare bewaking zou krijgen en dat zijn routinematige fiets- en looprondjes door Den Haag iets minder zichtbaar zouden worden.

,,Die informatie nemen we zeer serieus”, stelt een bron, die ervan uitgaat dat een groepering uit de georganiseerde misdaad achter de dreiging schuil gaat. Alleen: Rutte wilde niet. Volgens ingewijden vond de demissionair premier de informatie niet concreet genoeg en wilde hij niet zichtbaar worden beveiligd.

Ook wilde hij geen afstand doen van zijn geliefde fietstochtjes. ,,Hij wil gewoon op straat op kunnen verschijnen, en dat begrijp ik ook wel”, stelt een ingewijde. ,,Maar toch werd het verstandig geacht om mee te werken. Want beveiligen kun je op een heleboel verschillende manieren. Zichtbaar en onzichtbaar.”

Chagrijn

Ruttes aanvankelijke weigering leidde tot een hoop chagrijn bij de veiligheidsdiensten, die intern stelden dat de demissionair premier zijn eigen persoonlijke belang groter maakte dan het landsbelang. Na een gesprek met Pieter-Jaap Aalbersberg ging Rutte alsnog akkoord met extra inzet van politiemensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) waar De Telegraaf al over schreef.

,,Over beveiligingsmaatregelen van personen doen wij geen uitspraken”, laten de Rijksvoorlichtingsdienst en de NCTV in een reactie weten.

