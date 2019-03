Rutte scoort onbedoeld met noodkreet ‘Caroliene’ tijdens black-out slotdebat

,,Wat was het tweede voorbeeld?… Caroliene, help ik ben het kwijt”, riep Rutte glimlachend als een boer met kiespijn richting het publiek. Zijn black-out deed zich voor tijdens in een 1-op-1-debat met PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher over de stelling hoe Nederland verder bij elkaar te brengen in plaats van tegenover elkaar te staan. Rutte wilde twee voorbeelden geven om naast elkaar te staan, maar vergat het tweede voorbeeld.

Vriendin

Veel kijkers vroegen zich onmiddellijk af wie die ‘Caroliene’ van Rutte was. Had de vrijgezelle premier dan toch een vriendin? De naam was al snel trending op Twitter met de hashtags #Carolien, #Caroliene, #Caroline. Veel mensen postten gifjes en grappen over de uitglijder van de premier. Die kreeg ook lof voor de ‘eerlijke’ en ‘creatieve’ manier waarop hij zich uit de voor hem pijnlijke situatie had gered.

Sommigen brachten de black-out in verband met de korte nacht die Rutte achter de rug had door de dodelijke tramaanslag in Utrecht. ‘Respect dat hij dit niet gebruikte als excuus’, reageerde iemand.

Politiek assistent

Na afloop van het tv-debat bleek het te gaan om Caroliene Hermans, politiek assistent van Rutte. Zij is de dochter van oud-minister en voormalig VVD-coryfee Loek Hermans en volgde in 2017 haar zus Sophie op als steun en toeverlaat van Rutte. Het is niet duidelijk of Caroliene in de zaal zat tijdens het slotdebat.

Rutte reageerde na de uitzending openhartig. ,,Ik had het zó goed voorbereid maar verdraaid ... het is een nachtmerrie dat je op zo'n moment je argumenten vergeet ... ik kijk u rechtstreeks aan dames en heren kiezers’’, zei hij voor de televisiecamera’s. De opmerking ‘dat overkomt u nooit’ beantwoordde hij grinnikend met: ,,Nee, erg hè.’’

Lang achtervolgen

De premier vreest dat zijn noodkreet hem nog lang zal achtervolgen. ,,Dit blijft nog jaren terugkomen in allerlei overzichten, bij de aankondiging van debatten en bij voorbeschouwingen’’, zei hij vanmorgen in een telefonisch interview tijdens de Ochtendshow op Radio 538. Presentator Frank Dane begon het vraaggesprek met humor. ,,We hebben een paar vragen meneer Rutte maar misschien kunnen we beter direct met Caroliene praten.’’ De premier moest er hard om lachen. ,,Wat een ramp was dat’’, schaterde hij.

Het is Rutte nog altijd een raadsel wat er gisteravond precies gebeurde tijdens het slotdebat. ,,Ik weet het ook niet. Ik wist het hele argument niet meer. Dat is echt vreselijk’’, zei hij tegen Dane.

De radiopresentator bleef grappen maken over de noodkreet van de premier en maakte daarbij een toespeling op diens imago van ‘eeuwige vrijgezel. ,,Het is wel mooi. Horen we u een keer over een vrouw, is het weer niet goed.’’De premier moest er opnieuw hartelijk om lachen. ,,Het is nooit goed, altijd gezeik ja’’, klonk het gevat.

36 uur in touw

Zoekend naar een oorzaak van Rutte's black-out, vermoedelijk te wijten aan vermoeidheid, wilde Dane weten hoe de premier de afgelopen dagen heeft beleefd. ,,Het was natuurlijk heel heftig. Ik ben met Ferd Grapperhaus verantwoordelijk voor het Haagse deel en we moeten ervoor zorgen dat we alles nationaal in goede banen leiden. Dat is ontzettend intensief werk, dat maandagmorgen om kwart voor elf begon en tot gistermiddag duurde. Toen voerden we in Utrecht gesprekken met hulpverleners, bezochten we een slachtoffer dat gewond in het ziekenhuis ligt en legden we bloemen op de gedenkplek. Ik ben 36 uur eigenlijk alleen daar maar mee bezig geweest’’, lichtte Mark Rutte toe.

Dane eindigde het interview zoals hij begon: met een knipoog naar Rutte's politiek assistent. ,,Nou dat ging prima zonder Caroliene’’ grapte hij. De premier kon de grap wel waarderen. ,,Dat vond ik ook, ze zit al die tijd in mijn oor te fluisteren’’, sloot hij schaterend af.

Volledig scherm Premier Rutte en zijn assistent Caroliene Hermans op het Binnenhof. © ANP

Volledig scherm © ANP