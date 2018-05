Rutte terug voor overleg MH17, coalitie wil actie tegen Rusland

Het Joint Investigation Team zei vandaag in een persbijeenkomst dat het nu bewezen is dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten, is afgevuurd uit een installatie die van het Russische leger. Bovendien zou zijn aangetoond dat de installatie van de 53e luchtafweerraketbrigade uit Koersk afkomstig was.



Rusland was door een VN-resolutie verplicht om zulke informatie met het onderzoeksteam te delen, maar heeft dat mogelijk dus achtergehouden.



Coalitiepartijen CDA, VVD, ChristenUnie en D66 willen daarom dat het kabinet in de VN oproept om de resolutie ‘te herbevestigen’ en uitspreekt dat Rusland ‘niet juist’ heeft gehandeld door informatie niet te delen met het JIT. ,,De conclusies van het JIT zijn duidelijk, dus moeten ook besproken worden op het hoogste diplomatieke niveau'', vindt Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma die met coalitiegenoten het kabinet tot actie manen.