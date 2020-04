Rutte vreest ‘stille’ besmettingen nu het drukker wordt op straat

Hij wijst erop dat besmettingen zich pas over twee weken kunnen opbaren. ,,In de zorg gaan de cijfers de goede kant op. Je ziet het aantal mensen op de ic afneemt. Maar in die ziekenhuiscijfers zit wel vertraging. Er kan een moment komen dat mensen die thuis ziek zijn, toch op enig moment naar het ziekenhuis moeten. Er zit dus vertraging in. Als het nu drukker is op straat, kan dat betekenen dat we pas over twee, drie weken effect zien.”

Hij herhaalde daarom de oproep ‘zoveel mogelijk thuis te blijven, en thuis te werken’.

De premier ziet een ‘mixed beeld’. ,,Aan de ene kant zie je op Koningsdag een grotendeels leeg straatbeeld. Ik denk dat we erin geslaagd zijn dat, helaas, op de juiste manier voor nu te vieren. Maar het wordt ook drukker op straat, zagen we de afgelopen dagen. Meer mensen komen naar buiten, ook als het niet echt nodig is. Dat is niet zonder risico.”

Billy-boekenkast

Premier wil het ‘funshoppen’ nog echt ontraden. ,,Ik snap dat mensen denken: ik heb die Billy-boekenkast nodig. Nou, prima. Dan ga je erheen en haal je die Billy-boekenkast en dan ga je weer weg. Maar ik zie ook hele gezinnen naar de winkel gaan en dat is niet de bedoeling. Maak er geen uitje van.”

Het kabinet nam vandaag geen nieuwe besluiten over de corona-maatregelen. Die lopen tot 20 mei. Het kabinet hintte er eerder op dat bijvoorbeeld kappers en bijvoorbeeld rijschoolhouders die motorrijlessen geven eerder aan de slag zouden kunnen. Maar Rutte zei ‘dat het nog niet te zeggen is', of dat ‘gaat lukken’. ,,Er moet wel ruimte zijn. Ik zou tegen de kappers, of mensen die een sportschool of café of restaurant hebben willen zeggen er komt weer wat meer ruimte, maar die moet er dan wel zijn.”

Mondkapjes

Wel zegt Rutte zich nog voor die datum te willen ‘beraden’ over het gebruik van mondkapjes. Nu raadt het kabinet het gebruik daarvan nog niet aan. ,,Maar we gaan ons hierover beraden.”

Zo gaat het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, bekijken of mondkapjes in het openbaar vervoer zouden kunnen helpen. In verschillende landen zijn mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer om verspreiding van het virus te voorkomen. ,,We gaan ook kijken naar wat het nut kan zijn in contactberoepen. Bij de kappers, of in bepaalde sectoren.”