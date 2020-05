Rutte: We hebben de ruimte verdiend, mensen mogen buiten weer samenkomen

Rutte: ,,Ik wil benadrukken dat we de ruimte met elkaar hebben verdiend. Versoepeling van de maatregelen maakt het nog belangrijker dat we ons aan de regels houden.”



De bewindslieden die het meest te maken hebben met de coronacrisis, hebben wel besloten dat de horecazaken niet eerder dan maandag 1 juni (tweede pinksterdag) vanaf 12 uur open mogen, ondanks druk vanuit die branche om daar ook de zondag (eerste pinksterdag) bij te trekken. De burgemeesters wilden dat echter niet.



De premier begrijpt dat de belangen groot zijn. ,,We moeten echter oog houden voor het grotere geheel. Helaas kunnen niet alle wensen worden vervuld. Elke versoepeling betekent meer mensen op straat en meer drukte in het openbaar vervoer. Als een tweede lockdown nodig wordt, is dat nog veel slechter voor onze economie. Het blijft werk in uitvoering.”