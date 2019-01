Rutte wenst May ‘alle succes’ met brexitstemming

Rutte heeft ‘alle analyses’ die juist een eclatante nederlaag voor premier Theresa May voorspellen ‘natuurlijk gezien’. Maar daar wil hij niet over speculeren, om May niet voor de voeten te lopen. ,,Ze is nu met plan A bezig, het zou toch raar zijn als ik als collega uit Nederland nu al met plan B bezig zou zijn. Dan maak ik de kansen voor haar niet groter.’’



Na een eerdere uitgestelde stemming poogt May vandaag de deal die haar regering sloot met de Europese Unie over een vertrek uit de EU door het parlement te loodsen. Rutte benadrukt dat het goed is voor Nederland als May de benodigde stemmen krijgt. ,,Dan hebben we het op een nette manier geregeld voor iedereen – voor de Britten, voor ons, voor iedereen.’’



Zelf kijkt hij de stemming niet vanwege ‘andere afspraken’, maar als het May niet lukt om een meerderheid achter de brexitdeal te krijgen, verwacht Rutte haar morgenochtend niet op het Catshuis voor het ontbijt, zoals eind vorig jaar gebeurde. ,,Dat is niet in mijn agenda voorzien. Maar ook niet in de hare.’’