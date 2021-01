Rutte wil dinsdag perspectief schetsen voor komende tijd: ‘Iedereen snakt er naar’

Dat zei premier Mark Rutte na afloop van de ministerraad.

Volgens hem is de situatie nog precair met de hoge besmettingscijfers en de mutaties van het virus, maar het kabinet wil toch vooruitkijken. ,,We hebben in de ministerraad zojuist gekeken hoe we verder gaan als de besmettingen zouden dalen, want we snappen dat iedereen in Nederland ongelofelijk snakt naar perspectief. We hopen dinsdag te kunnen vertellen welke ruimte er zou kunnen komen.”

Volgens Rutte gaat het om een soort ‘roadmap’ voor als-het-weer-wat-beter-gaat. ,,Hoe gaan we afschalen? Dat is complex, want dan moet er wel ruimte zijn. Je kunt eindeloze discussies voeren over kappers, cafés, bedrijven. Het wordt niet exact, maar wel iets meer perspectief.”

Volgens ingewijden ziet het er goed uit voor de basisscholen en kinderopvangcentra. Het kabinet mikt op heropening van het fysieke onderwijs vanaf 10 februari, melden zij.

,,Er moet iets heel geks gebeuren willen de scholen niet opengaan”, zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) vanmiddag na afloop van de ministerraad. ,,We hebben ook oog voor de nevenschade die kinderen nu te verduren hebben.”

Rutte zei dat het besluit nog niet is genomen, want het OMT kijkt momenteel nog naar wat er mogelijk is. Hij is het er wel ‘mee eens’ dat het raar moet lopen willen de scholen dicht blijven.

Vaccinatie

Over de kritiek op het trage vaccinatiebeleid, is Rutte voorzichtig. ,,We zijn te laat begonnen, maar ik maak mij er ook zorgen over dat er straks in heel Europa te weinig vaccins zijn. Ik heb daar echt buikpijn van. Wij willen ook naar het linker rijtje van de landen in Europa, dat we het beter doen. We willen Ajax zijn. Maar niet ten koste van alles. Sommige landen prikken ook zoveel weg, dat ze mogelijk niet de tweede prik kunnen geven en dat vind ik onverstandig. We hebben nu nog wat achterstand, maar die gaan we inlopen in de komende weken.”

Avondklok

Rutte wil tot 9 februari niet tornen aan de avondklok. Of die wordt verlengd? ,,Het ligt bovenop de stapel om te schrappen. Iedereen wil zo snel mogelijk van dat vreselijke ding af.”

