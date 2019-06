Rutte ziet Poetin weer bij de G20: ‘Weet je nog, Vladimir?’

Op de G20, de bijeenkomst van de belangrijkste industrielanden waarbij Nederland dit jaar weer mag aanschuiven, lopen alle wereldleiders de komende dagen ‘in het wild’ rond. Het biedt premier Mark Rutte dé mogelijkheid om de Russische president Vladimir Poetin aan zijn jasje te trekken. Het land werkt niet mee in het MH17-strafproces. Maar, waarschuwt oud-buitenlandminister Ben Bot: ,,Je komt elkaar alleen tegen als je elkaar ook tegen wílt komen.’’



Als Rutte Poetin wil aanspreken in Osaka, zijn daarvoor grofweg twee routes. Route 1 is formeel: de medewerkers van Rutte nemen contact op met de medewerkers van Poetin en vragen om een onderhoud. Daar komt dan een antwoord op: ja of nee. ,,In principe is dat altijd ‘ja’, zegt oud-Navo-baas Jaap de Hoop Scheffer. ,,Een botte afwijzing zou ook gek zijn. Poetin maakt geen overdreven sterke indruk als hij het gesprek uit de weg gaat.’’



De RVD hult zich in stilzwijgen of er dezer dagen al dan niet een ontmoeting plaatsvindt. Maar: volgens ingewijden is bij deze G20-top geen formeel onderhoud voorzien.