Ruttes archief onder de loep van inspectie, maar premier fel tegen Kamer: ‘U voedt het wantrouwen’

Aanleiding voor het spoeddebat was de onthulling gisteren van De Volkskrant dat de premier tot voor kort handmatig vrijwel alle berichten wiste van zijn oude Nokia 301, omdat deze te weinig opslagruimte zou hebben. Experts betwijfelen of de premier wel handelt volgens de wet en richtlijnen. Op deze manier is niet te verifiëren of berichten inderdaad irrelevant zijn en verwijderd kunnen worden. Volgens de wet gaat een minister of ambtenaar er zelf over of een bericht inhoudelijk relevant is en dus bewaard moet worden, maar in de Kamer heerst argwaan over de zuivere selectie door de premier.