Samsom wil dat PvdA en GroenLinks samengaan in één fractie

Samsom doet zijn uitspraken in het boek De neergang van de PvdA van NOS-journalist Wilco Boom, dat vandaag verschijnt. In het boek blikken prominente PvdA-politici terug op de desastreus verlopen verkiezingen van dit jaar, waarbij de voormalige regeringspartij 29 zetels in het parlement verloor. Het is de grootste nederlaag in de parlementaire geschiedenis.



,,Misschien is het wel tijd voor een nieuwe fusiegolf'', zegt Samsom. Hij noemt een fusie tussen de PvdA en GroenLinks 'de ultieme formule'. ,,Je kunt daarvoor het beste als twee afzonderlijke partijen de verkiezingen ingaan en voor de verkiezingen al aankondigen dat je daarna één fractie vormt. Dan kun je alles houden zoals het is, geen partijfusies, gezamenlijke lijsten, geen statutenwijzigingen. Als je eerst één fractie vormt, kun je daarna zien hoe je verdergaat."

Oppositie

Nu PvdA en GroenLinks allebei in de oppositie zitten, 'zul je zien dat ze vaak hetzelfde stemmen, dat Kamerleden van de ene partij het woord zullen gaan voeren in debatten en zo groei je naar elkaar toe', aldus Samsom. Volgens hem is GroenLinks 'eigenlijk gewoon een sociaal-democratische partij geworden'. ,,Maar dan met een hoogopgeleidenrandje."



Het is niet voor het eerst dat wordt gesproken over een fusie tussen PvdA en GroenLinks. Met de voormalig partijleider van GroenLinks, Bram van Ojik, had Samsom in zijn tijd als PvdA-leider overleg over het samengaan in één fractie. Dat liep uiteindelijk op niets uit. GroenLinks-leider Jesse Klaver zei vorig jaar wel voorstander te zijn van 'een progressieve samenwerking'.



Kort na de verkiezingen in maart zei voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk dat links zich moet 'hergroeperen', het liefst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Partijleider Lodewijk Asscher liet weten daar niets voor te voelen. ,,Samenwerking met links is belangrijk, maar de PvdA zal de PvdA-kiezers vanuit eigen kracht vertegenwoordigen", gaf hij aan. Prominente PvdA'ers zoals Jeroen Dijsselbloem voelen er helemaal niets voor. Volgens hem zou een fusie niets oplossen en alleen leiden tot een afsplitsing of de oprichting van een nieuwe linkse partij.

Enthousiast

Ondertussen zoeken PvdA, GroenLinks én SP elkaar steeds vaker op in de Tweede Kamer. Zo vormden de partijen samen een blok tegen het kabinetsbesluit om de dividendbelasting af te schaffen. Ze hebben gezamenlijk voorstellen gedaan, onder meer om de btw-verhoging van kabinet Rutte-III te schrappen, de winstbelasting en de inkomstenbelasting niet te verlagen en het eigen risico in de zorg af te schaffen. ,,We zijn zeer enthousiast over de samenwerking met GroenLinks en SP", zegt een woordvoerder van de PvdA-fractie.



In het boek van Wilco Boom pleit oud-minister van Buitenlandse Zaken en eurocommissaris Frans Timmermans óók voor meer samenwerking. ,,Ik weet niet of dat een fusie zou moeten worden, maar het is natuurlijk zo langzamerhand wel van de knotse als de linkse partijen elkaar nog beconcurreren, gelet op de electorale situatie in Nederland."