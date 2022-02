Schaduw over verkiezingen: ‘Gemeenten krijgen al decennia te weinig geld voor hun taken’

Gaat het chagrijn en het wantrouwen na twee jaar crisis door corona met alle opgehoopte spanningen in de samenleving de toon zetten? Wat zijn de gevolgen van het verder ineenstorten van oude bolwerken als CDA en PvdA? Welke invloed hebben nieuwkomers, zoals Volt (‘Europees denken lokaal doen’), Forum (‘Op 16 maart kiest Nederland voor vrijheid’) en BBB (via bondgenootschappen met lokale partijen) op de keuze in het stemhok?

Anti

Peter Kanne, senior onderzoeksadviseur bij I & O Research, denkt dat de verkiezingen zullen gaan over vertrouwen en wantrouwen. ,,Veel partijen gaan zich afzetten tegen Den Haag. Ze vertegenwoordigen een sentiment dat sterk leeft in de samenleving: anti-elite, anti-etablissement. Spannend is dat het nu tegelijk een graadmeter is voor het nieuwe kabinet. Den Haag houdt zijn hart vast, dat is zeker. De lokale flank gaat er vast hier en daar met gestrekt been in. Ik kan me bijna niet voorstellen dat lokaal niet gaat groeien. Dat kan leiden tot nog meer versnippering, nog moeilijker besturen van gemeenten, waar de bestuurders al half-prof en half-amateur zijn, terwijl ze over grote en belangrijke thema’s gaan.”