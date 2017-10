Schippers laat middel tegen taai slijm toe tot basispakket

Minister Edith Schippers (VWS): ,,Ik ben ongelooflijk blij voor de patiënten dat het alsnog gelukt is. Hun geduld is immers zwaar op de proef gesteld. De overeenkomst is natuurlijk in de allereerste plaats in het belang van mensen met de ziekte en hun familie. Maar gelet op overeenkomst met de fabrikant is het ook in het belang van de premiebetaler en van de betaalbaarheid van de zorg.”



De minister noemt het ‘jammer’ dat de prijsafspraak vertrouwelijk moet blijven, maar anders zou er geen deal zijn.