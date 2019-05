Scholieren schrijven brief naar Eerste Kamer: geen renteverhoging leenstelsel

Alle 75 senatoren krijgen vandaag een persoonlijke brief van evenzoveel scholieren. In het schrijven spreken zij hun zorg uit en roepen het Eerste Kamerlid op om het ‘niet nog lastiger te maken’ voor hun generatie. Het zijn middelbare scholieren die nu in havo-4 of vwo-5 zitten en in september 2020 gaan studeren. Dan moet de renteverhoging volgens de kabinetsplannen een feit zijn.

Ze verhalen over de hoge kamerhuur, de koopkracht die voor studenten daalt en hoe ze bang zijn straks 35 jaar te doen over het afbetalen van hun lening. ‘Is de toegang tot het onderwijs de politiek dan niets waard?’, schrijven de scholieren. De hogere rente noemen ze ‘niet rechtvaardig’. Daardoor worden lenende studenten geconfronteerd met gemiddeld 5000 euro extra schuld.

Het LAKS wil ‘pal achter de gedupeerde generatie staan, zegt voorzitter Jordy Klaas. ,,Dit voorstel is voor scholieren weer een extra drempel om te gaan studeren wat en waar je wil.’’ ISO-voorzitter Tom van den Brink: ,,Als de senaat instemt met deze wet gaat een jonge generatie een nog hogere schuldenberg tegemoet.’’

De senaat, die vanavond en morgenavond debatteert over het wetsvoorstel van minister Ingrid van Engelshoven, is alles behalve overtuigd van de maatregel, die volgens het kabinet nodig is voor ‘de financiële houdbaarheid’ van het leenstelsel ‘op lange termijn’. Bovendien heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geen meerderheid meer nadat de VVD senator Anne Wil Duthler uit de fractie zette na een integriteitskwestie. Duthler zei donderdag al tegen deze krant dat de kans groot is dat ze tegenstemt. De kans is daarmee groot dat Van Engelshoven geen meerderheid krijgt voor haar wetsvoorstel.

De studenten doen er al langer alles aan om de politiek op andere gedachten te brengen. Vorige week stelden het ISO en de Landelijkse Studentenvakbond nog dat de renteverhoging in strijd is met een VN-verdrag, omdat de opbrengsten (226 miljoen in 2060) niet in het onderwijs worden gestoken maar direct in de schatkist vloeien.

Lizelot van den Berg (16, vwo-5, Libanon Lyceum in Rotterdam) schrijft een brief aan Alexander Rinnooy Kan (D66)

,,Ik wil dat het voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend is om te studeren. Bij mij op school hebben de meeste ouders wel wat gespaard – de mijne ook – maar ik besef dat ik daar geluk mee heb. Dat is lang niet voor iedereen mogelijk. Dan moet je alles lenen en straks ook nog eens nóg meer geld over die lening terugbetalen als de renteverhoging doorgaat. Mijn klas gaat daar straks mee te maken krijgen. Ik ben geschrokken van de sommen geld die het straks gaat kosten. Niet iedereen realiseert zich dat, maar wij zijn goed de lul.’’

Nienke Luijckx (15, havo-4, Vathorst College in Amersfoort) schrijft een brief aan Jan Antonie Bruijn (VVD)

,,Mensen denken: dat leenstelsel, dat raakt alleen de huidige studenten. Maar ik krijg straks met extra lasten te maken, tot 5000 euro. Ik heb het idee dat het nu op mijn school wel doordringt: zo van shit, we móeten met z’n allen wat doen om dit tegen te houden. Ik denk dat veel scholieren zich ook wel afvragen of studeren nog wel iets is wat je moet doen. Ik vind het wel belangrijk. Over mijn leven na het studeren en of ik dan wel een hypotheek kan afsluiten als ik een studieschuld heb, daar denkt mijn puberbrein nog even niet over na.’’

Jona Wolff (17, vwo-5, De Vinse School in Amsterdam) schrijft een brief aan Maria Martens (CDA)

,,Het wordt gewoon als normaal gezien dat studenten na hun studie met een studieschuld zitten. Maar dat betekent een heel onzeker bestaan: een hypotheek wordt moeilijker, andere leningen lastig. Het lijkt misschien een ver-van-mijn-bed-show – ik zit nu nog op het vwo, denk vooral aan mijn eindexamen volgend jaar – maar straks speelt het wel. Van mijn school hoor ik niets. Omdat ik actief ben bij het LAKS, ben ik bezig met het scholierenbelang. Maar de gemiddelde scholier weet van niks.’’



Simona Scarpa (16 Stedelijk Gymnasium in Nijmegen) schrijft een brief aan Mirjam Bikker (ChristenUnie)

,,Scholieren krijgen zó weinig informatie. Ja, ik weet dat het plan is om de rente op studieleningen te verhogen. Maar toen hoorde ik dat de opbrengst in de staatskas komt… Als het nou ten goede kwam aan het onderwijs, dan kan ik het misschien iets meer accepteren. Voor mij voelt studeren al heel dichtbij; ik ben al een beetje naar universiteiten aan het kijken. Ik hoop daarom ook dat mijn brief helpt. Ik denk dat het wel goed komt. Zoveel organisaties hebben al druk gezet op de Eerste Kamer. Daar kunnen de senatoren toch bijna niet níet naar luisteren?’’