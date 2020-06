Schuld Rijksoverheid hard opgelopen met 48 miljard euro

Over de eerste drie maanden zijn completere gegevens beschikbaar. In het eerste kwartaal nam de overheidsschuld met 8,5 miljard euro toe tot 49,5 procent van het bbp. Regels van de Europese Unie schrijven voor dat de staatsschuld van lidstaten niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bbp, maar om voldoende steun tijdens de coronacrisis mogelijk te maken heeft Brussel die voorschriften laten varen. Het begrotingsoverschot van de overheid bedroeg in het eerste kwartaal 9 miljard euro, wat 1,8 miljard euro minder is dan in dezelfde periode vorig jaar.