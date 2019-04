Sea-Watch daagt minister Van Nieuwenhuizen om 'machtsmisbruik’

Afgelopen september is via een beleidswijziging doorgevoerd dat schepen zoals de SW3, maar ook schepen van bijvoorbeeld Greenpeace en Women on Waves, niet meer onder de wet voor plezierjachten vallen maar een eigen categorie gaan vormen, met onder meer strengere veiligheidseisen. De overgangsperiode is een jaar.



Sea-watch werd begin deze maand onaangenaam verrast door het besluit dat de organisatie binnen een week aan die nieuwe veiligheidseisen moest voldoen. Van Nieuwenhuizen vindt de maatregelen snel nodig omdat de schepen steeds langer grote groepen vluchtelingen aan boord moeten houden. Ze mogen niet meer zo makkelijk ergens aanmeren om drenkelingen van boord te laten. Dat kan grote veiligheidsrisico's met zich meebrengen, aldus de bewindsvrouw.



Het kort geding dient vrijdag in de rechtbank in Den Haag.