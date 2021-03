Segers: Zo snel mogelijk hulp na verkrachting, geen vijf dagen wachten met abortus

Segers neemt daarmee afstand van uitspraken die afgelopen weekend door de nummer 4 van de ChristenUnie, Don Ceder, zijn gedaan. Hij zorgde voor maatschappelijke woede door te stellen dat wat betreft de ChristenUnie ook voor verkrachte vrouwen een verplichte bedenktijd van vijf dagen blijft gelden als ze aankloppen bij de abortuskliniek. Ceder sprak daarbij ook over een ‘afkoelperiode’.

,,Dat interview veroorzaakte veel ophef”, aldus de lijsttrekker. ,,Don realiseerde zich achteraf dat je bij zo‘n enorme tragedie eerst moet praten over hulp. Bij verkrachting moet je onmiddellijk geholpen worden, dan ga je naar een Centrum Seksueel Geweld en doe je aangifte bij de politie. Wij stellen helemaal niet voor om vrouwen in dat geval nog eens vijf dagen na te laten denken.”

Bij abortus in het algemeen vindt de ChristenUnie een bedenktijd wél belangrijk, in tegenstelling tot een Kamermeerderheid, aldus Segers. Hij noemt het ‘ongemakkelijk‘ om die discussie te vermengen met hulp na verkrachting. ,,Dit element wordt nu gebruikt om die vijf dagen ter discussie te stellen.”

Segers ergert zich er aan dat je in dit land ‘abortus niet eens meer als een ethisch dilemma mag opvatten’. Hij vindt voorkomen dat mensen de keuze van abortus maken, beter; als dat kan. Hulpverleners moeten kijken naar de achterliggende problemen waardoor een zwangere vrouw haar kind niet kan baren en die oplossen. Bijvoorbeeld via financiële steun of het verzorgen van huisvesting.