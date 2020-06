Senaat op ramkoers met Ollongren over huren, SP komt met motie van afkeuring

Het is al de derde motie die Ollongren afgelopen maanden voor haar kiezen krijgt over de huren. De Senaat wil huurders beschermen tegen de zware gevolgen van de coronacrisis en eist dat het kabinet de huren in de sociale en vrije sector per 1 juli tijdelijk bevriest.

De D66-bewindsvrouw ziet dat niet zitten. Ollongren wijst er onder meer op dat huurders die werkloos zijn geraakt al maatwerk kunnen krijgen bij hun corporatie of huurbaas: uitstel of huurverlaging is dan mogelijk. Een meerderheid in de Senaat vindt dat echter onvoldoende. ,,Nu de minister ons verzoek blijft afwijzen, kunnen we als Kamer niet anders dan met een motie van afkeuring te komen ter bescherming van de eigen positie,” stelt SP-senator Tiny Kox. Volgens Kox voelt de Senaat zich niet serieus genomen en beweegt Ollongren zich op een ‘doodlopend spoor’. ,,De wissel moet om.”

Op de spits drijven

Ollongren is echter ook nu niet van zins te zwichten, met name nu de Tweede Kamer een huurstop afwijst. De eis van de Senaat inwilligen, brengt haar in problemen met de Tweede Kamer. Ze stelt bovendien de Eerste Kamer wel degelijk tegemoet gekomen te zijn. ,,Ik heb aangegeven wat we allemaal doen voor huurders die in de problemen zijn geraakt.” Ze zegt de situatie bovendien scherp in de gaten zullen houden. ,,We delen dezelfde zorg. Als ik in augustus en september weer met het kabinet hierover praat, wil ik geen enkele maatregel uitsluiten.”

De onwillige houding betekent dat de motie van de SP volgende week dinsdag in stemming komt. Onduidelijk is of er dan opnieuw een meerderheid voor is. De vorige motie werd gesteund door SP, Forum voor Democratie, PVV, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus en OSF.

Vraag is of alle senatoren binnen de PvdA en GroenLinks de zaak op de spits willen drijven. De VVD heeft voor de zekerheid alvast een hoofdelijke stemming aangevraagd. Dat betekent dat alle Eerste Kamer-leden hom of kuit moeten geven. De liberalen hopen dat een deel van de oppositie tegenstemt.

Continuïteit

De coalitiepartijen wijzen op het gevaar van de motie. Volgens D66 verstoort het aannemen van de motie de rechtsstatelijke verhoudingen tussen Senaat en Tweede Kamer. ,,U wilt het onderste uit de kan”, stelde D66-senator Joris Backer tegen SP-collega Kox. ,,Met deze motie brengt u de minister in conflict met de Tweede Kamer. Vindt u de continuïteit tussen beide Kamers niet belangrijk en vliegt u hiermee niet constitutioneel uit de bocht?”

Kox, die al sinds 2003 in de Senaat zit, betwist dit echter. Hij wijst er op dat iedere minister een zelfstandige relatie heeft zowel Eerste als Tweede Kamer. ,,En als de Eerste Kamer iets wil, moet de minister daarvoor zorgen.”