Senatoren spreken zich uit tegen Baudet: ‘Accepteer royement!’

Eerste Kamerlid Toine Beukering noemt het ‘ongehoord’ wat Baudet doet. ,,Het gekozen bestuur zwart maken, omdat ze niet doen wat hij wil. FvD is een grote, volwassen partij geworden waarin hij het niet meer alleen bepaalt. Het kapen van een partij tegen de statuten is meer dan ongepast. Accepteer royement!”



Ook FvD-senator en Statenlid voor Zuid-Holland Bob van Pereren schaart zich achter het bestuur van de partij. Hij vraagt zich op Twitter af of Forum voor Democratie een partij wil zijn ‘die foute elementen beschermt en klokkenluiders opjaagt of een gezonde partij die trouw is aan zijn idealen en openstaat voor kritiek’.