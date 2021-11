Sfeer rond formatie wordt somberder en de problemen 'steeds ingewikkelder’

Miljarden­plan stikstof­cri­sis: mes gaat diep in veestapel rondom natuurge­bie­den

De formerende partijen stevenen af op een akkoord over de aanpak van de stikstofcrisis. Vooral in regio’s rond natuurgebieden moet het mes in de veestapel. Het ‘transitieplan’ voor de landbouw kost 20 tot 30 miljard euro.

