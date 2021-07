SGP-vrouwen roeren zich over vrouwenstandpunt partij

Een groep SGP-vrouwen zwengelt de discussie weer aan: is het partijstandpunt dat vrouwen geen politieke rol kunnen spelen nog wel van deze tijd? Een nieuw ‘vrouwennetwerk’ wil in gesprek met het partijbestuur om de argumenten die de SGP hanteert tegen het licht te houden.

Schrijft de Bijbel wel echt voor dat vrouwen moeten worden geweerd van politieke functies? Over die vraag wil een groep van zo’n dertig SGP-vrouwen praten met het SGP-partijbestuur.

Het netwerk wil beslist geen ruzie of conflict zoeken met de SGP, benadrukt de voorzitter. ,,Het is ons doel om in gesprek te gaan met het hoofdbestuur”, zegt Adelinde van der Haar (22). ,,Op grond van de Bijbel.”

In dat heilige boek vindt de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) volgens het beginselprogram de argumenten waarom ‘het zitting nemen van de vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke’ in strijd is met ‘de roeping van de vrouw’.

Volgens de vrouwen - die zich hebben verenigd in het Grabinaat - zijn de aangehaalde argumenten mogelijk achterhaald. Waarom zij die discutabel vinden, wil Van der Haar ‘niet via de media delen’. ,,Dat willen we eerst met het bestuur bespreken. Maar de situatie van de vrouw in de 21ste eeuw is anders dan die van de vrouw in de 20ste eeuw.” Ze benadrukt dat in haar netwerk ook vrouwen zitten die twijfelen of vrouwen binnen de SGP wel politiek actief moeten kunnen zijn.

Het partijbestuur gaat met het Grabinaat in gesprek, zegt SGP-voorzitter Dick van Meeuwen. ,,Het is voor ons een nieuwe club. Ze hebben gevraagd om een kennismakingsgesprek, daar gaan we in bewilligen.” Volgens Van Meeuwen zal dat gesprek vanwege de vakantieperiode kort na de zomer worden ingepland.

Hoewel vrouwen nog altijd een zeldzaamheid zijn bij partijdagen, hebben zij de afgelopen jaren (op sommige plekken) wel voet aan de grond gekregen. Van de SGP-jongeren is ongeveer de helft vrouw, Lilian Janse is sinds 2014 SGP-raadslid in Vlissingen en Paula Schot, ooit SGP-lijsttrekker in Amsterdam, is sinds vorig jaar in Schouwen-Duiveland de eerste vrouw die namens de SGP wethouder is. Toen in het Reformatorisch Dagblad, de meest gelezen krant onder SGP’ers, toenmalig partijvoorzitter Maarten van Leeuwen de indruk wekte Schot te feliciteren, liet hij dat meteen rectificeren. Het vrouwenstandpunt ligt nog altijd gevoelig.

In een opiniestuk in het Nederlands Dagblad reageert Grabijn-Van Putten verheugd op de oprichting van het Grabinaat. Zij wil al langer dat de SGP de passage over vrouwen in het regeerambt schrapt uit de beginselen. ,,Ik voel me bevoorrecht dat ze als groep voor hun activiteiten mijn naam gebruiken.”

