Door de ‘plain packaging’ lijken de pakjes allemaal op elkaar, met uitzondering van de merknaam en soort. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) wil dat er in 2040 een rookvrije generatie is. ,,Dat betekent dat elk kind dat in deze jaren wordt geboren niet eens op het idee komt om te gaan roken. Tabaksproducten minder aantrekkelijk maken, speelt daarbij een belangrijke rol. Met deze wetswijziging komt de rookvrije generatie weer een stap dichterbij.’’



De nieuwe kleur is een van de maatregelen uit het Nationaal Preventie-akkoord. Tabas wordt ook duurder en op minder plekken zichtbaar en beschikbaar. Ook worden steeds meer openbare plekken rookvrij, zoals schoolpleinen, speeltuinen en ziekenhuizen. Daarmee moet bereikt worden dat jongeren en zwangere vrouwen in 2040 niet meer roken, en dat het aantal rokende volwassenen daalt naar minder dan vijf procent.



Het rookverbod in de horeca wordt bovendien uitgebreid. Ook E-sigaretten, waterpijpen en kruidenmengsels worden verboden.