Sigrid Kaag weer aan de slag: ‘Ik was onwel, er is een medische oorzaak gevonden’

Vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag is vandaag weer aan de slag. ‘Ik was onwel, er is een medische oorzaak gevonden’’, laat ze weten voor aanvang van kabinetsoverleg op het ministerie van Algemene Zaken.

Sigrid Kaag (D66) werd gisterenochtend onwel en is toen naar het ziekenhuis gebracht. Dat was de reden waarom ze niet aanwezig kon zijn bij het zwaar beladen stikstofdebat over de spanningen in de coalitie. Kaag gaf toen al aan dat ze ‘haar werk snel hoopt te hervatten’.

Ze gaat niet in op de medische oorzaak. ,,Zelfs ministers hebben recht op privacy’’, zo pareert ze vragen hierover. Op de vraag of het net als bij eerdere bewindslieden die zijn opgestapt te maken kan hebben met overwerkt zijn, antwoordt ze: ,,Het is niet die categorie.’’

Meerdere bewindslieden hielden het de laatste jaren voor gezien vanwege gezondheidsredenen. Zo stapte Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) in 2020 op, een dag nadat hij onwel werd tijdens een coronadebat. In 2021 verliet Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD)) het politieke toneel vanwege een nekhernia. Bas van ‘t Wout (Economische Zaken, VVD) lag er vorig jaar ook uit wegens een burn-out.

‘Tot mijn spijt kan ik vandaag niet deelnemen aan het debat’, meldde Sigrid Kaag gisteren via Twitter. ‘Vanochtend werd ik onwel en ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Ik hoop mijn werk snel weer te hervatten.’ Onduidelijk is hoe het nu met de vicepremier gaat. Volgens premier Mark Rutte ‘lijkt het gelukkig allemaal erg mee te vallen’: ,,Ik heb Kaag even gesproken, ze is alweer thuis gelukkig. Ze hoopt dat ze snel weer aan de slag kan.”

Uiterst druk

Deze week is voor de minister van Financiën juist uiterst druk, omdat de deadline verstrijkt om de koopkrachtpijn voor het lopende en het komende jaar te verzachten. Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie moeten de komende dagen tot overeenstemming komen over het koopkrachtpakket. Die koopkracht holt achteruit door inflatie, mede veroorzaakt door hoge energieprijzen.

Woensdag bespreekt de ministerraad de begroting voor volgend jaar. Later op de dag komen de top van het kabinet en de coalitiepartners bijeen om over hetzelfde onderwerp te praten.

In het debat over de ‘stikstofbom’ van Wopke Hoekstra ontbrak Kaag dus, andere politici wensen haar ‘sterkte’ maar vinden het wel ‘onhandig’ dat de D66-leider er niet bij is. D66 hecht van de vierpartijencoalitie het meeste aan de vroege stikstofdeadline van 2030. In de ministerraad afgelopen vrijdag voelde D66 zich verraden door de plotselinge draai van Wopke Hoekstra (CDA): ,,Het vertrouwen is weg”, concludeerde Kaag hardop.

De vicepremier wil niet zeggen of ze nog vertrouwen heeft in het CDA als coalitiepartner of Wopke Hoekstra in het bijzonder. ,,Het gaat niet om personen, het gaat om de verantwoordelijkheid die wij gezamenlijk dragen en om de afspraken waar wij voor getekend hebben en als kabinetsleden voor aan de lat staan.”

