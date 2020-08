Slachtoffers toeslagenaffaire moeten langer wachten op compensatie

Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën laten weten aan de Tweede Kamer. Hoeveel ouders dit jaar wel genoegdoening krijgen kan zij de Kamer niet zeggen. Wel belooft Van Huffelen ouders die in zeer schrijnende situaties zitten met voorrang te zullen behandelen.

De vertraging is volgens de bewindsvrouw veroorzaakt doordat de uitbetaling aan de eerste 108 slachtoffers veel meer voeten in aarde heeft gehad dan werd verwacht. Aan hen is in totaal inmiddels 1,2 miljoen euro aan compensatie uitgekeerd, maar de afhandeling bleek in de praktijk bewerkelijk.

Dossiers die vooraf als relatief eenvoudig werden beschouwd en tot snelle uitbetaling hadden moeten leiden, bleken veel meer tijd te kosten. ‘Voor de meeste dossiers is een zeer intensieve behandeling noodzakelijk en is de vereiste inzet van specialisten groot om ouders de gewenste dienstverlening en herstel te kunnen bieden’, schrijft Van Huffelen. ‘De zorgvuldige, integrale, individuele beoordeling staat op gespannen voet met een snelle beoordeling.’

1 september wordt niet gehaald

Daarnaast blijkt dat de organisatie die belast is met de uitvoering van de compensatieregelingen nog altijd in ontwikkeling en onderbezet is. Dit komt mede doordat op aandringen van de Kamer de doelgroep van mensen die recht hebben op schadevergoeding is vergroot. ‘Nu de beoordeling daadwerkelijk gestart is, blijkt dat de organisatie nog onvoldoende robuust is ingericht om het gewenste niveau van snelheid, zorgvuldigheid en dienstverlening te kunnen bieden’, aldus de staatssecretaris.

Het was de bedoeling dat vanaf 1 september zou worden begonnen met de beoordeling van grote aantallen dossiers. Volgens Van Huffelen is het echter ‘onverantwoord’ om nu al breed op te schalen. Zij denkt dat de herstelorganisatie pas in november klaar is om op grotere schaal zaken op te pakken.

Gedeeltelijke beoordeling

Van Huffelen stelt dat het ‘onwenselijk’ is dat de uitbetaling vertraging oploopt. Zij legt daarom aan de Kamer de suggestie voor om dossiers in overleg met ouders in eerste instantie gedeeltelijk te beoordelen in plaats van volledig. Daardoor zouden zij alsnog een eerste betaling kunnen krijgen. Volgens Van Huffelen zitten aan deze aanpak ‘onvermijdelijk’ nadelen. Die laat zij op dit moment onderzoeken.

Donderdag debatteert de Kamer met Van Huffelen over de afhandeling van de toeslagenaffaire.

