Slachtoffers toeslagenaffaire zoeken steun Kamer na gebroken beloftes: ‘Wij voelen ons zwaar genaaid’

Ouders die langer moeten wachten op compensatie in de toeslagenaffaire maken zich grote zorgen of hun dossier wel eerlijk wordt afgehandeld. Zij doen een beroep op de Tweede Kamer om meer transparantie en een goede behandeling af te dwingen.

De ouders kregen deze week te horen dat de afhandeling van de toeslagenaffaire opnieuw vertraging oploopt en dat dit jaar minder mensen schadevergoeding krijgen dan is beloofd. Volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën blijkt op basis van de eerste 108 afgehandelde zaken dat het toekennen van compensatie ingewikkelder en tijdrovender is dan verwacht. Bovendien is de uitvoeringsorganisatie er nog niet klaar voor om vanaf 1 september op grote schaal dossiers af te handelen.

Angélica Engels legt zich daar niet bij neer. Samen met vijftig andere ouders biedt zij vandaag een manifest aan de Tweede Kamer aan, om alsnog af te dwingen dat zij snel en op de juiste manier worden geholpen. ,,In januari heeft premier Rutte ons een snelle afhandeling belooft. Op 17 juni hoorden we opnieuw: de uitbetaling gaat beginnen. Wij voelen ons zwaar genaaid.”

Rookgordijn

De groep wil dat alle slachtoffers te horen krijgen hoe en wanneer de behandeling van hun zaak plaatsvindt. ,,Wij ouders kregen harde deadlines van de Belastingdienst en nu worden beloftes gebroken”, schrijven zij in het manifest. Ook willen ze de toezegging dat ze hun dossier krijgen en dat niet de Belastingdienst zelf beslist welke regeling ze krijgen, maar dat dit oordeel onafhankelijk wordt getoetst.

Een aantal ouders heeft inmiddels een zaakbehandelaar gekregen, maar de ervaringen met deze persoon is volgens de groep zeer wisselend. Engels: ,,Wij krijgen het idee dat zaakbehandelaars niet weten wat ze mogen doen. Er wordt een rookgordijn opgezet. We worden elke twee weken gebeld met de boodschap: we bellen maar, want dat moet, maar we hebben niks voor je. Het schiet totaal niet op.”

Engels zegt de indruk te hebben dat ook Van Huffelen niet weet wat er binnen de Belastingdienst gebeurt. Het idee van de staatssecretaris om dossiers gedeeltelijk te gaan beoordelen, om zo de vaart er enigszins in te houden, ziet de groep niet zitten. ,,Wij willen geen beoordeling per jaar, maar voor de hele periode waarin ons verteld werd dat we fraudeur waren: gewoon één regeling”, zo eisen de manifestschrijvers.

Volledig scherm Het manifest van de ouders. © AD

