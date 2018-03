Slachtoffers van loverboys massaal in de kou

De inspectie noemt het zorgelijk dat veruit de meeste meisjes in nood onvoldoende in beeld zijn. Het oordeel luidt dat slachtoffers simpelweg vaak over het hoofd worden gezien. Ook wordt deze groep onvoldoende doorverwezen naar professionele hulpverleners op dit vlak.



Volgens inspecteur-generaal Ronnie van Diemen-Steenvoorde is het onderscheid tussen daadwerkelijke, vermoedelijke en potentiële slachtoffers in de praktijk moeilijk te maken. ,,Daarnaast is het beschikbare aanbod van gespecialiseerde hulp voor deze slachtoffers nog onvoldoende bekend bij de verwijzers."



De inspectie wijst naar de gemeenten. Die zorgen, naast de signalering van slachtoffers door lokale wijkteams, ook voor doorverwijzing naar gespecialiseerd hulp. Daarnaast is het van groot belang dat er wat dat betreft een landelijk dekkend aanbod komt, stelt Van Diemen.



Ook moet er verandering komen in de situatie dat de aanbieders van gesloten jeugdhulp de behandeling van een jongere vaak niet af kunnen maken omdat de machtiging van de kinderrechter binnen afzienbare tijd afloopt.