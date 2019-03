Slob: ‘Ouderbijdrage moet echt vrijwillig zijn’

Helft kiezers nog niet zeker van stem Provincia­le Statenver­kie­zin­gen

12 maart Ruim een week voor de Provinciale Statenverkiezingen zweeft de helft van de kiezers nog. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag en Ipsos. 51 procent heeft een sterke voorkeur voor een partij, de rest twijfelt in meer of mindere mate nog tussen twee of meer partijen.