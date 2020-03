Slob spreekt leraren: ‘Deze rollercoaster is moeilijk te bevatten’

LIVE | Minister Bruins onwel tijdens debat coronacri­sis: debat geschorst

19:51 Het debat in de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis is vanavond geschorst nadat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) plots onwel werd en achter het spreekgestoelte viel. Hij werd daarna omhooggeholpen en uit de zaal begeleid. Kamervoorzitter Khadija Arib schorste daarop - na overleg met alle fractievoorzitters - het debat tot 20.15 uur. Mis niks via ons liveblog hieronder.