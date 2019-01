Slob weet D66 en CDA niet te winnen voor nieuwe rekentoets

Om het rekenniveau van scholieren op te krikken, werd vijf jaar geleden een landelijke rekentoets ingevoerd. Die zou uiteindelijk mede bepalen of een leerling zou slagen of zakken. Maar de ‘afrekentoets’, zoals hij al gauw door het leven ging, sneuvelde na felle kritiek.



Slob erkent dat het ‘tenenkrommend’ moet zijn voor de onderwijssector dat er al jaren elke keer andere beslissingen worden genomen vanuit de politiek. ,,Deze fase is belangrijk, en als we niet oppassen zegt het veld terecht: ‘heb je ze weer’. Dat voelt best wat ongemakkelijk.’’ Hij spreekt van een ‘valse tegenstelling’, omdat het volgens hem nu alleen maar lijkt te gaan om een toets, terwijl ‘het natuurlijk allemaal draait om de basis'.



De minister benadrukt dat rekenen straks een geïntegreerd onderdeel moet zijn van wiskunde en andere vakken voor context, maar denkt dat we tot die tijd - als alles meezit gaat de nieuwe situatie pas in september van start - een ‘next best thing’ moeten zoeken. ,,Als we de huidige situatie blijven hanteren, moeten we een toets afnemen met cijfers, dat geen gevolgen heeft voor het diploma. Dat vindt ook niet iedereen ideaal.’’



Volgens Slob helpt een ‘zichtbaar resultaat’ om te voorkomen van de ‘focus wegzakt’ op scholen. Bovendien heeft het vervolgonderwijs aangegeven te hechten aan een cijfer, om een idee te krijgen van de ontwikkeling van de leerlingen. Ook zou het alternatieve plan van de Vereniging van Wiskundeleraren betekenen dat de categorie leerlingen die geen rekenen volgt in de bovenbouw (zo'n 3000 havo-leerlingen en 15.000 mbo-leerlingen) een apart schoolexamen moeten maken, die de andere leerlingen niet hoeven te maken. ,,Dat betekent een verzwaring van het onderwijs’’, aldus Slob. ,,De vraag is of je dat wijsheid en te verantwoorden vindt.’’