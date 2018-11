Snel veegt vloer aan met waterlobby: ‘Het gaat om maar 3 cent per jaar’

Snel keerde zich vanmorgen in de Tweede Kamer tegen de oproep van Vewin, waarin de drinkwaterbedrijven zich hebben verenigd. De branchevereniging vindt het ‘niet meer van deze tijd’ dat drinkwater wordt belast en meent dat water uit de kraan uitgezonderd moet worden van de geplande btw-verhoging. Daarnaast vindt zij het onbegrijpelijk dat het kabinet tegelijkertijd flessenwater goedkoper wil maken, door de verbruiksbelasting (een soort accijns) op non-alcoholische dranken met 9 cent per liter te verlagen.



Snel vindt het onterecht dat het beeld wordt geschetst dat kraanwater fors duurder zou worden ten opzichte van water in plastic flessen. ,,We hebben het op het ministerie nagerekend, en als je het verbruik van drinkwater inclusief koffie, thee en cup-a-soup bij elkaar optelt kom je uit op een stijging van 3 eurocent per jaar”, aldus Snel. Wie vervolgens vanwege de prijsverhoging op leidingwater helemaal zou overschakelen op mineraalwater is volgens Snel een ‘factor duizend’ extra kwijt. ,,De mogelijkheid dat mensen dat doen lijkt mij sterk”, zegt Snel.



De staatssecretaris benadrukt dat leidingwater ook voor tal van andere zaken wordt gebruikt, zoals douchen en het besproeien van de tuin. Dat water is volgens hem van ‘supergoede kwaliteit’ en komt ‘niet zomaar uit de hemel vallen’. Snel: ,,Dat water wordt gezuiverd, er worden kosten voor gemaakt, ook door het Rijk. Ik vind het heel belangrijk dat er aan het gebruik van dit water een prijs hangt. Daarom heb ik liever wel een belasting op leidingwater dan niet.”