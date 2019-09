SP-bestuur draagt Jannie Visscher voor als nieuwe voorzitter

Visscher (1961, Eindhoven) heeft een lange staat van dienst in de partij, in de afdelingen, de gemeenteraad en als bestuurder. Ze was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is.



Voor het partijbestuur staan de leiderschapskwaliteiten van Visscher buiten kijf. ,,Wij hebben alle vertrouwen in Jannie als voorzitter. Ze is wat ons betreft zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats. Niet alleen vanwege haar ruime ervaring in de partij, als wethouder en als raadslid, maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl,’’ zegt Bastiaan van Apeldoorn, de voorzitter van de selectiecommissie.



Dinsdag besprak het SP-bestuur de aanbevelingen van de kandidatencommissie en vervolgens werd de voordracht van Visscher en een aantal andere bestuurders bezegeld. Dit besluit is vandaag naar de afdelingen van de partij gestuurd. Die gaan zich er nu over buigen.



De huidige voorzitter, Ron Meyer, besloot afgelopen voorjaar na mislukte Europese verkiezingen dat hij eind dit jaar opstapt. Meyer zei daar destijds over: ,,Als politiek voor mij persoonlijk is, betekent dat ook dat ik streng ben voor mezelf. Het resultaat van de Europese verkiezingen is bitter en extreem teleurstellend. Bij een dergelijke nederlaag hoort het nemen van verantwoordelijkheid.”