SP'er Nine Kooiman vertrekt uit Tweede Kamer

Kooiman is vanaf juni 2010 Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij en sinds een jaar heeft ze een zoontje. ,,Sindsdien kan ik mijn werk niet meer zo invullen zoals ik vind dat het hoort", vertelt ze.



,,Jarenlang zette ik me 24 uur per dag, 7 dagen per week in, vooral ook voor werkzaamheden namens de partij buiten het parlement. Voor acties, onderzoek, bijeenkomsten of werkbezoeken. Ik wil een echte volksvertegenwoordiger zijn, maar dat gaat nu niet meer."

Schipperen

Quote Ik wist wel hoe het was om Kamerlid te zijn, maar nu besef ik pas wat het betekent om moeder te zijn Nine Kooiman Volgens Kooiman moet ze teveel schipperen tussen twee 'liefdes': haar privéleven en haar carrière. ,,Continu sta ik voor de afweging: 'Wil ik vandaag thuis zijn en mijn kind op bed leggen of ga ik weer volop aan het werk?' Die drukke baan verwijt ik de SP totaal niet, ze gaven me altijd de ruimte en vinden het ook heel erg jammer dat ik vertrek."



Tijdens haar zwangerschap maakte Kooiman nog de keuze om op de lijst te gaan staan voor de landelijke verkiezingen van 2017. Nu neemt de SP'er, jaren voor de geplande volgende stembusgang in maart 2021, al afscheid van de Tweede Kamer.



Daarover zegt ze: ,,Ik ben toen vol overtuiging op de lijst gaan staan. Want ik wist wel hoe het was om Kamerlid te zijn, maar nu besef ik pas wat het betekent om moeder te zijn. Over vier jaar wil ik mijn zoontje niet hoeven aankijken met de gedachte: 'Wat heb ik veel van je gemist.' Ik wil dat niet inleveren", aldus de SP'er.

Ze benadrukt desgevraagd dat ze, in tegenstelling tot sommige collega's eerder, zeker niet vertrekt vanwege onvrede over de koers van de Socialistische Partij. ,,Ik heb juist nog willen meedraaien met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, gewoon omdat ik het zo'n fijne club vind met veel positieve energie. Morgen heb ik ook gewoon nog een debat in de Kamer, ik zet me tot het einde volledig in."

Kooiman neemt donderdag officieel afscheid van de Tweede Kamer. Ze kan nog niet zeggen wat haar volgende baan zal zijn, waarin ze een betere balans wil vinden. ,,Ik heb totaal geen zitvlees. Dus keer ik vast in een andere functie terug, maar dan fulltime tussen de mensen. Waar ik mij, denk ik, ook het meeste thuis voel."

Tijdens haar Kamerlidmaatschap wist Kooiman volgens de SP, samen met politieagenten, verdere bezuinigingen op de politie tegen te houden en ook, met het gevangenispersoneel, wist zij uiteindelijk meer gevangenissen open te houden. Mede dankzij haar inzet werd het pensioengat van gevangenispersoneel gedicht en krijgen gemeenten meer mogelijkheden om graaiende zorgbestuurders aan te pakken.

Verder maakte Kooiman zich lang hard voor betere (jeugd)zorg, werd haar gezamenlijke initiatiefwet met PvdA en ChristenUnie om gedwongen prostitutie beter aan te kunnen pakken door de Tweede Kamer aangenomen en wordt er gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van centra seksueel geweld.

Voorop in de strijd