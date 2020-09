SP komt met wetsvoorstel voor fors hoger minimumloon

De SP komt met een wetsvoorstel waarin wordt vastgelegd dat het minimumloon voorlopig jaarlijks met 2,5 procent stijgt, bovenop de gebruikelijke stijging op basis van de cao-lonen. ,,Concreet betekent dit dat het minimumloon - nu ongeveer 10 euro per uur - in 2028 op 14 euro per uur komt te liggen.’’