SP-spotje ‘misselijkmakend en populistisch’

Ene ‘Hans Brusselmans’, die wel heel erg lijkt op PvdA-Eurocommissaris Frans Timmermans, werd deze week letterlijk in zijn onderbroek gezet in een spotje van de Socialistische Partij. De politicus slokt een oranje taart op, verbrandt uitslagen van referenda en is met speelgoedtanks in de weer.

Op sociale media zijn de reacties gemengd: sommigen vinden het prima dat de SP machtspolitici als Timmermans ‘ontmaskeren’, anderen menen dat het spotje ‘smakeloos’ en op de persoon is. Een telefonische rondgang langs gewone actieve partijleden legt veel interne kritiek bloot.

Op de persoon

SP-bestuurslid Andy Dijkstra van de afdeling Sittard-Geleen vindt dat ,,we zo niet met elkaar moeten omgaan.’’ Hij citeert voormalig partijleider Jan Marijnissen: ..Wie met modder gooit, verliest land.’’ Het spotje vindt Dijkstra ,,misselijkmakend en op de persoon gespeeld.’’



Ook Aart van Zevenbergen, fractievoorzitter van de SP in Rotterdam, is ‘geschrokken’ van het filmpje. ,,Dit is absoluut niet mijn stijl, ik vind dit populisme en die kant moeten we als partij niet op willen.”



,,Ik ben teleurgesteld in deze campagne,’’ zegt SP-raadslid Marie-Therese Janssen uit het SP-bolwerk Oss. ,,Ik dacht dat we dit gehad hadden, die anti-campagne. Vanavond moet ik weer met de PvdA aan tafel zitten. Daar kan ik prima mee samenwerken. Ik ga er afstand van nemen.’’

Alleen de vorm telt

Zij krijgt bijval van Niels Jongerius, die vijf jaar lang woordvoerder was van de Europese SP-fractie. ,,De partij heeft een lange traditie van mooie campagnespotjes. Maar het socialistische verhaal wordt nu niet goed neergezet. Het mediadebat gaat nu niet over onze linkse ideeën, maar over de vorm.’’

En fractievoorzitter Heini Peters van SP Oude IJsselstreek: ,,Ik spreek namens de hele fractie als ik zeg dat we de vorm van dit spotje niet goed vinden. Dat past niet bij ons.’’

Er lijkt een kloof te gapen tussen de partijtop en de ‘gewone’ SP-leden. Partijvoorzitter Ron Meyer, mede-bedenker van de verkiezingsspot, spreekt van satire, die ‘de vinger op de zere plek moet leggen’ ,, Je weet nooit of zo’n spotje bij de stembusgang gaat helpen, maar heel veel Nederlanders zijn deze Unie helemaal zat.’’

Dit werkt niet

Quote We gaan in de campagne niet de liefde bedrijven met de EU, zo is de SP nooit geweest Vertrekkend SP-Europarlementariër Dennis de Jong Communicatiestrateeg Kaj van de Linde ziet wel dat de SP raak heeft geschoten, omdat iedereen het erover heeft. Maar als electoraal verdienmodel op Nederlands politiek niveau ziet hij het niet zitten: ,,In de Nederlandse politiek moet je altijd weer met elkaar verder, dat werkt hier dus niet.’’



Tijdens de laatste verkiezingen stemronde, voor de Provinciale Staten, kwam de SP er eerder dit jaar bekaaid af. De partijraad droeg de top daarna op om ‘de handrem eraf te halen’ en weer de branie te tonen die de socialisten in de tijd van Jan Marijnissen lieten zien.



,,We moeten ons invechten met een standpunt waar mensen iets mee kunnen”, zegt buitenlandwoordvoerder Renske Leijten. ,,Wij zijn niet tegen de EU, we willen een ander Brussel.” Vertrekkend Europarlementariër Dennis de Jong noemt het omstreden filmpje ‘wat persoonlijker’. ,,We gaan in de campagne niet de liefde bedrijven met de EU, zo is de SP nooit geweest.’’

