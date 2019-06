SP verwijdert trekpop uit omstreden videoclip Hans Brusselmans

De stap komt een dag voor de rechtszaak van Oppenheimer, die van de SP rectificatie en een schadevergoeding eist. De trekpop in de video, die dient als wc-doortrekker, is identiek aan een cartoon die Oppenheimer ooit maakte van minister Ivo Opstelten. De SP verving het hoofd door dat van premier Mark Rutte. Na een klacht van de tekenaar werd in plaats van Rutte het hoofd van D66-leider Rob Jetten gebruikt. Het hoofd van Rutte was overigens weer uit een spotprent geknipt van collega-cartoonist Mirjam Vissers.



Partijvoorzitter Ron Meyer, die na de de slechte verkiezingsresultaten van de SP bekendmaakte op te zullen stappen, geeft in een verklaring op de partijsite toe dat de trekpop ten onrechte is gebruikt. Ook voor de aanpassing was geen toestemming gevraagd. Ook zegt hij dat zijn partij ‘ten onrechte de indruk heeft gewekt’ dat Oppenheimer bij het maken van de videoclip betrokken was, hetgeen uitdrukkelijk niet het geval is. ‘Ruben L. Oppenheimer is op geen enkele wijze verbonden aan de SP en wil op geen enkele wijze met de SP en onze video worden geassocieerd. Het spijt ons dat we zijn politieke en artistieke onafhankelijkheid hebben aangetast.’