Spanje en België op ramkoers over Catalonië

Federaal premier Charles Michel, die dit tegen elke prijs had willen voorkomen, lijkt de regie kwijt. Hoe meer hij zijn ministers vraagt geen olie op het vuur te gooien, hoe fanatieker zij de olievaten laten aanrukken. Eerst was het staatssecretaris van Asiel, Theo Francken, die asiel in België suggereerde voor de afgezette Catalaanse minister-president Puigdemont en prompt op zijn wenken werd bediend. Gisteren liet vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon van zich horen.



De Spaanse regering was ‘vreedzame mensen ineen gaan kloppen’, nam daarna de plaats in ‘van een democratisch verkozen regering’ en gooide vervolgens ministers in de cel ‘die alleen maar het mandaat van hun kiezers uitvoeren’. En Europa laat dit allemaal passeren, aldus Jambon, wiens Vlaams-nationalistische partij de Catalaanse separatisten als helden ziet. ,,Als dit zich in Polen of Hongarije had voorgedaan, waren de reacties heel anders geweest.”



Namens de PP sloeg Esteban González Pons, prominent Europarlementslid en ondervoorzitter in het EVP-partijbestuur, keihard terug. ,,Meneer Jambon behoort tot een partij die tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de nazi's", klonk het. Jambon zelf verdedigde vorig jaar nog Vlaamse collaborateurs, en zijn partij is xenofoob, voegde hij eraan toe.