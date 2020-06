Spannende stemming senaat over motie van afkeuring Ollongren

Grapper­haus haalt uit naar hooligans: ‘Ik weet niet wat voor rotzooi ze allemaal hebben gebruikt’

10:07 Minister Ferd Grapperhaus van Justitie gaat vanavond om tafel met de politie naar aanleiding van de rellen afgelopen zondag in Den Haag. Hij spreekt dan de voorzitters van de politiebonden, de centrale ondernemingsraad en de korpsleiding. Daarna komen zij met een gemeenschappelijke verklaring. Politiebond ACP luidde gisteren bij deze nieuwssite de noodklok over het grote gebrek aan respect voor de politie in Nederland.