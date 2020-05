Speciale enkelband voor drankmisbruikers na proef in Oost-Nederland landelijk ingevoerd

De alcoholmeter bleek bij tests een betrouwbaar controlemiddel voor de naleving van het alcoholverbod en helpt zo misbruik, het plegen van misdaden en rijden onder invloed te voorkomen. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De enkelband werd getest in Oost-Nederland en in Rotterdam. Met succes. De Stentor-journalist Francisca Muller beschreef eerder hoe de proef verliep. Die was vrijwillig, maar de belangstelling bleek groot. Je leest het in dit verhaal.

Grapperhaus: ,,Veel geweldsdelicten worden onder invloed van drank gepleegd, zoals geweld bij het uitgaan, voetbal of in huiselijke sfeer. De enkelband is een effectieve manier om tot gedragsverandering te komen. Daarom wil ik dat het landelijk ingezet kan worden.’’

Reclassering

Mensen die veroordeeld worden, kunnen als bijzondere voorwaarde een alcoholverbod opgelegd krijgen. Nu wordt de naleving hiervan gemiddeld twee keer per week door de reclassering gecontroleerd via een blaastest, bloed- of urineonderzoek. Het dragen van een speciale enkelband werkt volgens de minister een stuk efficiënter. ,,Het is nu een momentopname, waardoor het alcoholverbod in de tussentijd overtreden kan worden.’’

Op initiatief van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt sinds 2017 de werking van de alcoholmeter getest in pilots. ,,Dat is belangrijk omdat de maatschappelijke schade van alcoholmisbruik, waaronder de inzet van politie en justitie en de schade door verkeersongevallen, op 2,3 tot 4,2 miljard euro per jaar wordt geraamd. Samen met de financiële gevolgen voor mensen door verlies van kwaliteit van leven en zelfs voortijdige sterfte loopt de maatschappelijke schade op tot 6,1 miljard euro.’’

Resultaten

De dragers zijn over het algemeen positief over de invloed van de alcoholmeter. Zo geeft 74 procent van de dragers aan dat het dragen van de enkelband een positieve invloed heeft gehad op hun alcoholgebruik. Daarnaast blijkt uit de metingen van de alcoholmeter dat 71 procent niet heeft gedronken in de draagperiode, terwijl een deel van hen dat in principe wel mocht.

Verwijderen

Voor het totaal van alle dragers is op 92 procent van de dagen dat de meter is gedragen, géén alcohol gemeten. Ook na het dragen lijkt het apparaat positieve invloed te hebben op het drinkgedrag. Zo geeft meer dan de helft van de dragers drie maanden na het verwijderen van de alcoholmeter aan in die drie maanden niet te hebben gedronken.

Blauwe plekken