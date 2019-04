Spionagezaak dwingt kabinet tot snel besluit over aanleg 5G

,,Weer bewijs dat onze vitale sectoren en dus ook 5G beschermd moeten worden”, zegt CDA-Kamerlid Joba van den Berg over de spionagezaak. En D66-Kamerlid Kees Verhoeven: ,,Natuurlijk heeft dit invloed op het vraagstuk over inmenging van China in onze vitale infrastructuur van de toekomst.”



Denk bijvoorbeeld ook aan kunstmatige intelligentie. De politieke discussie in Den Haag wordt er absoluut door geleid en is ook steeds meer prangend, aldus Verhoeven. ,,Natuurlijk is technologische ontwikkeling belangrijk, maar als de Chinezen onze bedrijven leegroven, wordt het een ander verhaal.”



Het kabinet werkt al maanden aan een nieuwe China-strategie. Op de vraag of bijvoorbeeld de Chinese telecomfabrikant Huawei nog wel 5G zou mogen uitrollen in ons land, laat minister Blok (Buitenlandse Zaken) weten: ,,Die discussie zijn we aan het voeren binnen het kabinet, of en onder welke condities, daar zullen we op korte termijn op terugkomen.’’