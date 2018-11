Staatssecretaris breidt regeling Chroom-6-slachtoffers niet uit

De Tweede Kamer wil dat het ministerie van Defensie ruimhartiger is voor (oud-)medewerkers die zijn blootgesteld aan verf met de kankerverwekkende stof Chroom-6. Een Kamermeerderheid vindt dat zij nu te weinig schadevergoeding krijgen. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie is niet van plan de schaderegeling aan te passen. Wel beloofde ze nader onderzoek naar gezondheidsschade door de giftige stof.

,,Ik had de collectieve regeling niet voorgelegd als ik ’m niet eerlijk en rechtvaardig had gevonden”, stelde Visser in een Kamerdebat. Ze wees er op dat het om een uitkering voor immateriële schade gaat en dat de materiële schade die oud-defensiepersoneel door ziekte heeft geleden – arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld, verlies aan inkomsten – individueel wordt bekeken. ,,Dat is maatwerk.”



Defensiemedewerkers zijn decennialang blootgesteld aan de giftige stof Chroom-6, dat verschillende soorten kanker en auto-immuunziekten kan veroorzaken, terwijl Defensie al sinds de jaren zeventig wist dat de stof gevaarlijk was voor de volksgezondheid. Staatssecretaris Visser bood daar in juni haar excuses voor aan. Die herhaalde zij in het debat. ,,Ik zou willen dat ik 1973 ongedaan kon maken (toen intern bij Defensie van de risico’s van Chroom-6 bekend waren, red.). Ik zou willen dat ik eerder had kunnen optreden. Maar ik kan het niet ongedaan maken.”

‘Schandalig’

Volgens de Kamer doet de regeling die de staatssecretaris deze zomer aankondigde geen recht aan de slachtoffers. PvdA-Kamerlid John Kerstens snapt niet dat de regeling niet is voorgelegd aan de slachtoffers. ,,Hij lag er ineens. Niemand had de mensen gevraagd wat ze ervan vonden. Schandalig.” Dat woord viel vaker. CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot had het over ‘een schandalige situatie’. GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks noemde de hoogte van de schadebedragen ‘schandelijk’. ,,Het past niet bij de schade die er is geleden.”



Ook begrijpt de Kamer niet waarom een patiënt met maagkanker wel aanspraak maakt op een schadevergoeding, terwijl een patiënt met slokdarmkanker buiten de boot valt. Visser zegde na vragen van het CDA en GroenLinks toe aanvullend onderzoek te laten doen naar de ziektes die Chroom-6 kan veroorzaken.

Direct stoppen