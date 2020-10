Staatssecretaris: Tekort treinverkeersleiders is zeer serieus signaal

Volgens Van Veldhoven zijn treinverkeersleiders ‘cruciaal’ voor de werking van ons ov-systeem. ,,Dus werken we met elkaar aan het zo snel mogelijk oplossen van de problemen en het zo goed mogelijk in de lucht houden van de posten”, aldus de bewindsvrouw.



In Nederland werken treinverkeersleiders in de steden Groningen, Zwolle, Utrecht, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Roosendaal, Rotterdam, Zwijndrecht, Den Haag, Alkmaar en Amsterdam.



ProRail probeert op de korte termijn de tekorten op te vangen door personeel te spreiden over de posten. Ook wordt bekeken of recent gepensioneerde werknemers en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken, tijdelijk weer in dienst kunnen komen op locaties waar dat hard nodig is.



Op de langere termijn blijft de organisatie volgens de bewindsvrouw onverminderd investeren in wervingscampagnes om nieuwe treinverkeersleiders aan te trekken. Verder wordt de opleiding voortdurend tegen het licht gehouden.