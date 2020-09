Staatssecretarissen spelen ‘designated survivor’; in bunker tijdens troonrede

Dodelijke spierziek­te ALS slaat vier keer vaker toe in Herwijnen, onduide­lijk of radar rol speelt

9 september Inwoners van Herwijnen krijgen vergeleken met inwoners van andere plaatsen vaker de dodelijke spierziekte ALS. Maar volgens de GGD is niet te zeggen of radarstraling daar één van de oorzaken van is. Herwijnen verzet zich tegen de komst van een radartoren van Defensie. In het dorp staat al een KNMI-radar en stond een luchtverkeersradar.