Stammenstrijd PvdD nadert climax: Kamerleden eisen vertrek bestuur, ‘anders ga ik niet op de lijst’

Tientallen actieve politici en leden stellen per brief een ultimatum aan het partijbestuur. Ze scharen zich massaal achter Esther Ouwehand en eisen dat het bestuur opstapt. ,,We komen echt snel met een reactie, vandaag nog’’, meldt een van de PvdD-bestuursleden via de telefoon. De rest van het partijbestuur zwijgt.

Welke kant het op gaat, is onduidelijk. Maar hoofdrolspelers beseffen dat er in de succesvolle partij een scheuring dreigt als het bestuur niet vertrekt. Drie van de zes PvdD’ers in de Kamer weigeren een plek op de kieslijst zolang het partijbestuur aanblijft en er voor Ouwehand geen plek is, melden ze aan deze nieuwssite. Tweede Kamerlid Christine Teunissen ziet dus ‘geen andere optie dan dat ze vertrekken’. Ook PvdD-Kamerleden Eva van Esch en Frank Wassenberg willen geen kandidaat zijn als Esther Ouwehand opzij geschoven wordt. Vandaag zou de conceptlijst worden gedeeld, maar door de interne oorlog dreigt vertraging.

De machtsstrijd is persoonlijk én principieel. De kern is een vete tussen partijleider Esther Ouwehand en bestuurslid (en medeoprichter van de partij) Elze Boshart, bevestigen bronnen. Boshart zou ‘kwaadspreken’ over Ouwehand, die op haar beurt Bosharts positie juist wilde ondermijnen door middel van ‘voortdurend conflict’ in het bestuur, zoals uit gelekte documenten blijkt. Betrokkenen noemen die zinsnede van Ouwehand ‘niet fraai’, maar benadrukken dat niet Ouwehand zelf maar haar medewerker die formulering koos na een brainstormsessie.

Tussendoor sluimert een meer principieel verschil van inzicht over het wezen en de toekomst van de Partij voor de Dieren, een stabiele groeier in een zwaar versplinterd politiek landschap.

Plat gezegd staan er twee kampen tegenover elkaar: aan de ene kant de principiële, activistische ‘oude garde’ met onder meer Boshart, gesteund door het partijbestuur. Deze flank wil het liefst geen concessies doen, heeft andere opvattingen over campagnevoeren, ziet liever een activistisch geluid aan de zijlijn dan een constructieve politiek van wheelen en dealen vanuit een coalitie.

Bronnen bij de partij zeggen dat dit kamp aangevoerd wordt door medeoprichters van de partij die nu nog actief zijn: senator Nico Koffeman, bestuurslid Elze Boshart dus en Lieke Keller, de vrouw van Tweede Kamerlid Lammert van Raan (zie kader onderaan). Critici vinden dat het partijbestuur – ‘bestaande uit goedbedoelende vrijwilligers’, aldus één bron – de oren laat hangen naar dit kamp.

Het verzet tegen het bestuur is massief. Inmiddels verklaart ‘tachtig of negentig procent’ van alle actieve PvdD-politici zich lid van team-Esther, schat Kamerlid Teunissen. ,,De positie van het bestuur is onhoudbaar, ze hebben zonder bewijzen onze partijleider beschuldigd, medewerkers willen ook van het bestuur af. Dit schaadt onze partij.’’

Volledig scherm Kamerlid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. Teunissen steunt Ouwehand en weigert een plek op de kieslijst zolang het partijbestuur aanblijft. © ANP

Teunissen, Ouwehand en de andere politici uit dat kamp vinden dat de PvdD juist met de tijd mee moet gaan en dat het partijbestuur niet uit ‘leken en vrijwilligers’ moet bestaan en ze willen een opener houding richting de optie van coalitiedeelname. Ook vinden zij dat de zittingsduur van partijbestuurders niet onbeperkt moet zijn en dat actieve politici veel meer macht moeten krijgen dan het verenigingsbestuur.

,,De discussie gaat dus ook over professionalisering’’, zegt Robert Barker, fractieleider van PvdD in Den Haag en een van de ondertekenaars van de brandbrief. ,,Hoe voer je campagne? Hoe ga je coalitieonderhandelingen in, en is er dan ondersteuning vanuit de partij? Tot nu toe is er steeds een heel afwachtende houding.’’

Barker praat zelf momenteel met partijen in het Haagse stadhuis over deelname aan een nieuwe coalitie, maar heeft daarover nul contact met het partijbestuur. ,,Nee, dat is er niet, en ik denk wel dat het wenselijk is dat we als PvdD-politici bijstand krijgen, kennis en ervaring uitwisselen met andere partijgenoten. De partijorganisatie stamt uit de tijd dat we nog klein waren. Maar we komen nu in de bestuursfase, dat vergt groei, maar het partijbestuur heeft dat niet genoeg opgepakt.’’

En dus is er maar één uitweg, schetsen Teunissen, Barker en anderen: het bestuur moet plaatsmaken. En snel. Dan kan Ouwehand gewoon lijsttrekker worden en blijft de PvdD bestaan. Anders dreigt een scheuring. Teunissen: ,,Ik zie niet in hoe dit bestuur geloofwaardig kan aanblijven.’’

Volledig scherm PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand (rechts) en partij-oprichter Marianne Thieme. © ANP

Wie zijn de ‘medeoprichters’ met wie Ouwehand het aan de stok heeft?

In het conflict met Esther Ouwehand wijzen bronnen bij de Partij voor de Dieren op drie medeoprichters van de partij die de professionaliseringsdrang en de koers van Ouwehand zouden tegenhouden. Niko Koffeman (65) is Eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Koffeman kent een lange geschiedenis in de linkse politiek. Hij was ooit erg actief binnen de SP en bedacht niet alleen de tomaat als symbool, maar ook de verkiezingsleus ‘Stem tegen. Stem SP’. Koffeman hoort, net als oprichter Marianne Thieme, bij de zevendedagsadventisten.

Koffeman liet dinsdag weten te zijn overvallen door de ‘treurige’ situatie. Hij veroordeelde mensen die nu stelling nemen in het conflict: ,,Je moet eerst meer kennis hebben om positie te kunnen innemen.’’ Lieke Keller (60) is directeur van het partijbureau en een van de oprichters van de PvdD, samen met Marianne Thieme. Keller is getrouwd met PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. Ze is van mening dat je in je eentje ook verschil kunt maken. ,,Het gaat ons niet om macht maar om invloed. Kijk naar Amsterdam, waar we met één zetel ontzettend veel voor elkaar hebben gekregen.” Ze vindt dat haar partij een blijvertje is geworden. Kiezers ontdekken tot haar tevredenheid ook dat de PvdD breder kijkt dan het dierenstandpunt. Elze Boshart (60) is ook een van de oprichters van de Partij voor de Dieren. Zij lijkt degene die melding maakt van ‘integriteitsproblemen’ rond Ouwehand waar niemand iets van weet of kan zeggen. Veel partijleden kennen haar omdat ze het opleidingsprogramma van de PvdD voor raadsleden, Kamerleden en partijkader organiseert. Ze is sinds tien jaar partijbestuurslid, waarvan de laatste jaren secretaris. Ouwehand wil haar dan ook uit het bestuur hebben, omdat ze - zo schreef ze in haar uitvoerige verklaring eerder - er ziek van is geworden. Boshart werd vier jaar geleden voorgedragen als partijvoorzitter door het bestuur, maar jonge leden kegelden haar kandidatuur ondersteboven: Sebastiaan Wolswinkel werd het in plaats van Boshart.

Volgens bronnen bij de partij is Marianne Thieme werkelijk uit beeld en speelt ze ook geen rol in het huidige conflict. Dit jaar rondde Thieme haar masterstudie Theologie af.

